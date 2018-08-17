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بعد اكتساح السعودية.. مصر تسحق الأرجنتين!

الرياضة

بعد اكتساح السعودية.. مصر تسحق الأرجنتين!
EgyptSportsNet/twitter
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نجح المنتخب المصري لكرة الماء في تحقيق فوز كاسح على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 22-6، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة العالم للشباب التي تستضيفها المجر حاليا.

وسيواجه المنتخب المصري في مباراته القادمة نظيره النيوزيلاندي لتحديد صاحبي المركزين 13 و14 في البطولة، بينما تلتقي الأرجنتين مع جنوب إفريقيا لتحديد صاحبي المركزين 15 و16.

​وحقق المنتخب المصري فوزا ساحقا على نظيره السعودي الخميس بنتيجة 36-1.

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ويواجه المنتخب السعودي في مباراته القادمة نظيره الصيني لتحديد صاحبي المركزين 19 و20 في البطولة التي تختتم في الـ19 من أغسطس الجاري.

المصدر: arsenioWP/twitter

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