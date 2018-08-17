بعد اكتساح السعودية.. مصر تسحق الأرجنتين!
نجح المنتخب المصري لكرة الماء في تحقيق فوز كاسح على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 22-6، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة العالم للشباب التي تستضيفها المجر حاليا.
وسيواجه المنتخب المصري في مباراته القادمة نظيره النيوزيلاندي لتحديد صاحبي المركزين 13 و14 في البطولة، بينما تلتقي الأرجنتين مع جنوب إفريقيا لتحديد صاحبي المركزين 15 و16.
#FINA#waterpolo#FINASzombathely2018— ArsenioWaterpolo (@arsenioWP) August 17, 2018
Match 18Aug Positions 13_20
P.19_20 🇸🇦#SaudiArabia vs #China🇨🇳
P.17_18 🇺🇿#Uzbekistan vs @waterpolocanada🇨🇦
P.15_16 🇦🇷@cadda1969 vs @SwimSouthAfrica🇿🇦
P.13-14 🇪🇬#Egypt vs @nzwaterpolo🇳🇿
📷https://t.co/y2dDVsEOYFpic.twitter.com/TKFebSs9Sz
وحقق المنتخب المصري فوزا ساحقا على نظيره السعودي الخميس بنتيجة 36-1.
عاجل - مصر تكتسح السعودية 36-1 في بطولة العالم للشباب لكرة الماء بالمجر! #BREAKINGpic.twitter.com/cQCagla67T— Egypt Sports Network (@EgyptSportsNet) August 16, 2018
ويواجه المنتخب السعودي في مباراته القادمة نظيره الصيني لتحديد صاحبي المركزين 19 و20 في البطولة التي تختتم في الـ19 من أغسطس الجاري.
المصدر: arsenioWP/twitter