"القاتل الطليق" وراء أسوأ هزيمة لسيرينا خلال مسيرتها

كشفت نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، أن جل ما كانت تفكر به يوم تعرضت لخسارتها الأسوأ في مسيرتها قبل نحو أسبوعين، كان إطلاق السراح المشروط لقاتل أختها غير الشقيقة يتوندي برايس.

وخسرت سيرينا المتوجة بـ23 لقبا في البطولات الكبرى، بنتيجة 1-6 و0-6 أمام البريطانية جوهانا كونتا في الدور الأول من بطولة سان خوسيه الأمريكية في 31 يوليو الماضي.

وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها سيرينا من دون الفوز بشوطين على الأقل، في 928 مباراة خلال مسيرتها الاحترافية.

This had to be so hard for her 😔... #SerenaWilliams opens up about her sister' murder and reveals the unexpected news she discovered that broker her down before a match https://t.co/rUn0VfTzvKpic.twitter.com/Vf4q1djug7 — Blavity News (@Blavity) August 16, 2018

وقالت اللاعبة المخضرمة يومها إن العديد من الأمور "تشغل بالي"، دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

إلا أنها كشفت في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية نشرت أمس الخميس، أنها علمت قبل عشر دقائق من دخولها أرض الملعب، ومن خلال منشور على إنستغرام، بأن روبرت إدوار ماكسفيلد، الرجل المدان بقتل أختها عام 2003، أفرج عنه في وقت سابق من هذه السنة، بعدما أمضى في السجن 12 عاما من أصل حكم بالسجن 15 عاما صدرت بحقه.

10 Mins Before The Match, #SerenaWilliams Found Out On Instagram That The Man Convicted Of Shooting Her Sister In 2003 Was Released On Parole



She Lost 6-1 6-0



“I Couldn’t Shake It Out Of My Mind. No Matter What, My Sister Is Not Coming Back For Good Behaviour" - Serena Williams pic.twitter.com/WNdd62wtvu — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) August 16, 2018

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وقالت سيرينا: "لم أستطع إبعاد ذلك عن ذهني، أعلم أن أختي لن تعود، ولكن ليس عدلا ألا تكون لديها الفرصة لمعانقتي".

وأقرت سيرينا، التي ستبلغ من العمر 37 عاما، أنها لم تصل بعد إلى مرحلة تتيح لها الصفح عن المذنب. وقالت: "لم أبلغ هذا الحد بعد. أريد أن أسامح، لكن يجب أن أصل إلى ذلك، وسأبلغه يوما ما".

وقتلت يتوندي في 14 سبتمبر 2003، وكانت أما لثلاثة أطفال، وقالت سيرينا: "كان الأمر صعبا لأن كل ما أفكر به هو أولادها، وماذا يمثلون بالنسبة إلي، وإلى أي درجة أحبهم".

المصدر: أ ف ب