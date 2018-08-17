في حدث نادر.. صاحب فندق يحتجز لاعبي فريق مغربي لعدم دفع فاتورة الإقامة

تعرض لاعبو فريق شباب الريف الحسيمي، أحد أندية الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، لموقف محرج أمس الخميس، بعدما منعهم موظفو فندق بمدينة طنجة من المغادرة قبل دفع مستحقات إقامتهم.

وأمر صاحب الفندق الذي نزل فيه اللاعبون خلال معسكرهم التدريبي بالمدينة، بإغلاق غرفهم ومنعهم من حزم أمتعتهم أو الحصول على أغراضهم الموجودة فيها.

واضطر اللاعبون إلى البقاء في قاعة الاستقبال في الفندق.

ويعاني نادي شباب الريف الحسيمي من أزمة مالية خانقة، تسببت بخلافات في إدارته، حتى أن رئيس النادي عبد الإله الحتاش قدّم استقالته منذ يومين بعد موسم واحد، كما أن الاتحاد المغربي لكرة القدم لم يعترف بالجمعية العمومية الأخيرة للفريق بسبب مشاكله.

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المصدر: وكالات