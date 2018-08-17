إيقاف مؤقت للعداء الكيني بيت بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة في رياضة ألعاب القوى أنها أوقفت العداء الكيني كيبييغون بيت، صاحب برونزية سباق 800 م في بطولة العالم 2017 في لندن، بسبب تهرّبه من إعطاء العينات لفحوص المنشطات.

وكتبت اللجنة في حسابها على تويتر: "بسبب مخالفته للمادة 3.2 من قوانين مكافحة المنشطات، أوقف عداء المسافات المتوسطة الكيني مؤقتا عن المشاركة في جميع المنافسات".

وفي بطولة العالم لأم الألعاب 2017 في لندن، حل بيت ثالثا في السباق الذي أحرز ذهبيته الفرنسي بيار-أمبرواز بوس، فيما كانت الفضية من نصيب البولندي آدم كشتشوت.

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وكانت وحدة النزاهة أوقفت في يوليو الماضي بشكل مؤقت أيضا عداءي الماراثون الكيني صاموئيل كالالي والإثيوبية لوسي كابوو للأسباب ذاتها.

وشكلت وحدة النزاهة في ألعاب القوى، في أبريل 2017 على خلفية فضائح المنشطات والفساد التي أصابت اللعبة، وهي عبارة عن هيئة مستقلة مكلفة بمسائل النزاهة والمنشطات في أم الألعاب.

المصدر: أ ف ب