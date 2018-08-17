اللجنة الأولمبية الدولية ترفع الإيقاف عن الكويت مؤقتا

رفعت اللجنة الأولمبية الدولية أمس الخميس الإيقاف عن الكويت مؤقتا قبل يومين على انطلاق دورة الألعاب الآسيوية ما يسمح لرياضييها بالمشاركة في الحدث تحت راية العلم الكويتي.

وعبرت الكويت عن ترحيبها بقرار رفع الإيقاف لحين استكمال "خارطة الطريق" المتفق عليها مع اللجنة الأولمبية الدولية.

وتعرضت الكويت للإيقاف منذ أكتوبر 2015 بسبب التدخل الحكومي في عمل اللجنة الأولمبية المحلية بعد صدور قانون للرياضة.

ونتيجة لذلك اضطر الرياضيون الكويتيون للمنافسة تحت العلم الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 كما لم تحصل اللجنة الأولمبية المحلية على تمويل من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال وزير الإعلام ووزير الدولة الكويتي لشؤون الشباب محمد الجبري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن رفع الإيقاف جاء "بعد اجتماعات مثمرة مع اللجنة الأولمبية الدولية".

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وشدد الجبري على مواصلة التعاون وتنسيق الجهود لتطبيق ما تم الاتفاق عليه بخارطة الطريق حتى رفع الإيقاف بشكل كامل.

وعوقبت الكويت بالإيقاف في 2010 بسبب خلاف مشابه إلا أنها عادت للمنافسات قبل أولمبياد لندن 2012.

ورفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الإيقاف عن الكويت في ديسمبر 2017 والذي تم فرضه في 2015 بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة، وفي نفس الشهر استضافت الكويت منافسات كأس الخليج (خليجي 23).

المصدر: رويترز