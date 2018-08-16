زينيت يكتسح دينامو مينسك 8 -1 وينتزع تأهلا غير مسبوق في الدوري الأوروبي

تمكن زينيت سان بطرسبورغ من تحقيق فوز كبير على ضيفه دينامو مينسك البيلاروسي 8-1، في مباراة "غريبة عجيبة" ضمن المرحلة التأهيلية الثالثة لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتأهل زينيت بهذا الفوز العريض إلى المرحلة التالية من الملحق الأوروبي بمجموع (8-5) في المباراتين، بعدما كان قد خسر 0-4 ذهابا في مينسك.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتفوق زينيت 4-0، ليفرض الفريق الروسي شوطين إضافيين... إلا أن الفريق الضيف أربك حسابات أصحاب الأرض في الوقت الإضافي الأول بعد أن سجلوا هدفا في (د.99)، وفي الوقت الإضافي الثاني قلب زينيت الموازين بتسجيله أربعة أهداف في (14 دقيقة)، ما مكن الفريق الروسي من العبور إلى الدور المقبل لمقابلة فريق مولده النروجي.

يذكر أن المباراة جرت من دون مساندة من الجماهير الروسية بسبب العقوبة التي فرضها "يويفا" على زينيت بسبب السلوك الجماهيري أمام لايبزيغ الألماني، ضمن إياب دور الـ 16 من "اليوروبا ليغ" الموسم الماضي.

المصدر: تاس