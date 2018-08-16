باريس سان جيرمان يضم المدافع الألماني الشاب كيرر

أعلن باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدافع الألماني الشاب تيلو كيرر قادما من شالكه الألماني، بعقد مدته 5 سنوات لغاية 2023.

ولم يكشف النادي الباريسي عن قيمة الصفقة بينما ذكرت تقارير أنه دفع 37 مليون يورو (42 مليون دولار) لضم اللاعب الواعد البالغ من العمر 21 عاما.

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وقال كيرر لموقع النادي: "يدرك الجميع في أوروبا مدى قوة وإثارة مشروع باريس سان جيرمان ولم يكن بوسعي التفكير في فريق أفضل لي لمواصلة تطوري وتحقيق أهدافي".

وسجل كيرر أربعة أهداف في 59 مباراة في كل المسابقات مع شالكه وساهم بشكل مؤثر في احتلال ناديه المركز الثاني في الدوري الألماني الموسم الماضي خلف بايرن ميونيخ.

وساعد كيرر المنتخب الألماني في الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عاما العام الماضي.

المصدر: رويترز