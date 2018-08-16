الاتحاد الدولي للتنس يقر التعديلات على كأس ديفيس

أقرت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس، الخميس، الإصلاحات الواسعة والمثيرة للجدل بشأن مسابقة كأس ديفيس، وذلك بعد تصويت أجري على هامش اجتماع الاتحاد في مدينة أورلاندو الأمريكية.

ونالت التعديلات التي اقترحها رئيس الاتحاد ديفيد هاغرتي، غالبية 71,43 بالمئة من أصوات ممثلي الاتحادات، ما سيؤدي إلى تعديلات جذرية في نظام المسابقة التي يعود تاريخها إلى العام 1900.

وكان إقرار التعديلات يحتاج إلى موافقة ثلثي الأعضاء. ومن المقرر أن تطبق الصيغة الجديدة بدءا من نوفمبر 2019.

وكان هاغرتي قد قال في تصريحات سابقة لوكالة فرانس برس، إن الصيغة الجديدة للمسابقة ستمكن الاتحاد الدولي لكرة المضرب والاتحادات الوطنية الأعضاء من تعزيز التنمية العالمية للعبة في السنوات المقبلة.

وتتضمن التعديلات حصر إقامة المسابقة في مكان وأسبوع واحد في نهاية الموسم، بعدما كانت تمتد على أربعة أسابيع وتقام في أمكنة عدة، فضلا عن تقليص عدد المجموعات المطلوبة للفوز بالمباريات إلى مجموعتين من ثلاث ممكنة، واقتصارها على 18 منتخبا، وتقليص المواجهات بين المنتخبات إلى مباراتين في الفردي ومباراة في الزوجي، بدلا من أربع مباريات في الفردي ومباراة في الزوجي حاليا.

وبموجب النظام الجديد، يخوض 24 منتخبا تصفيات تقام في فبراير، يتأهل منها 12 فريقا للمشاركة في المسابقة في نوفمبر. ويضاف إلى هؤلاء الـ 12، الفرق الأربعة التي بلغت الدور نصف النهائي للنسخة السابقة، إضافة إلى فريقين يتم منحهما بطاقة دعوة. وستوزع الفرق الـ18 على ست مجموعات من ثلاثة فرق، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة، وأفضل فريقين في المركز الثاني، إلى الأدوار الإقصائية.

وتحظى الصيغة برعاية مالية تبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي من مجموعة "كوزموس" للاستثمارات التي أسسها لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه والمدعومة من الميلياردير الياباني هيروشي ميكيتاني، والتي وقعت عقدا مع اتحاد المضرب للترويج للصيغة الجديدة للمسابقة.

إلا أن هذه الصيغة أثارت انقساما في أوساط اللعبة، بين من اعتبرها بمثابة "موت كأس ديفيس"، وآخرين رأوا فيها تعديلات طال انتظارها.

المصدر: أ ف ب