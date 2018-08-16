مصر تكتسح السعودية في كرة الماء.. وتركي آل الشيخ يتوعد

اكتسح المنتخب المصري لكرة الماء نظيره السعودي بنتيجة 36 -1، اليوم الخميس، في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها المجر حاليا، بينما توعد رئيس الهيئة الرياضة السعودية بالمحاسبة.

وبعد المباراة، نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ تغريدة على موقع "تويتر"، جاء فيها:

نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة...

ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..

أخاف أنكم ناسين الحارس بس !! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) August 16, 2018

وكان المنتخب المصري خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة 7-11 بعد أداء جيد، بينما تعادل مع جنوب إفريقيا في مباراته الثانية بنتيجة 14-14 قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب السعودية.

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ويواجه المنتخب المصري في مباراته القادمة المنتخب الأرجنتيني الفائز بدوره على أوزبكستان بنتيجة 15-10.

المصدر: Turki_alalshikh/twitter/arsenioWP