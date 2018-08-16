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مصر تكتسح السعودية في كرة الماء.. وتركي آل الشيخ يتوعد

الرياضة

مصر تكتسح السعودية في كرة الماء.. وتركي آل الشيخ يتوعد
AmrFekry26/twitter
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اكتسح المنتخب المصري لكرة الماء نظيره السعودي بنتيجة 36 -1، اليوم الخميس، في بطولة العالم للشباب التي تستضيفها المجر حاليا، بينما توعد رئيس الهيئة الرياضة السعودية بالمحاسبة.

وبعد المباراة، نشر رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ تغريدة على موقع "تويتر"، جاء فيها:

وكان المنتخب المصري خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأسترالي بنتيجة 7-11 بعد أداء جيد، بينما تعادل مع جنوب إفريقيا في مباراته الثانية بنتيجة 14-14 قبل أن يحقق فوزه الأول على حساب السعودية.

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ويواجه المنتخب المصري في مباراته القادمة المنتخب الأرجنتيني الفائز بدوره على أوزبكستان بنتيجة 15-10.

المصدر: Turki_alalshikh/twitter/arsenioWP

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