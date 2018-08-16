الروسي خاتشانوف إلى ثالث أدوار سينسيناتي

تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس بعد تغلبه على منافسه الأمريكي سام كويري بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن خاتشانوف من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

Карен Хачанов вышел в 3-й круг теннисного "Мастерса" в Цинциннатиhttps://t.co/8uqYQcxAV3pic.twitter.com/bVTqQtNhen — Р-Спорт (@rsportru) August 16, 2018

إقرأ المزيد

وسيواجه خاتشانوف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا وبطل 2016 الفائز على الروماني ماريوس كوبيل بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 6-7 و6-4 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru