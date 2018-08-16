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الروسي خاتشانوف إلى ثالث أدوار سينسيناتي

الرياضة

الروسي خاتشانوف إلى ثالث أدوار سينسيناتي
Vaughn Ridley / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف إلى الدور الثالث من بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس بعد تغلبه على منافسه الأمريكي سام كويري بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن خاتشانوف من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 7-5 و6-4، خلال ساعة واحدة و23 دقيقة.

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وسيواجه خاتشانوف في الدور الثالث للبطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6 ملايين دولار، الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا وبطل 2016 الفائز على الروماني ماريوس كوبيل بمجموعتين لواحدة، تفاصيلها: 6-7 و6-4 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru

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