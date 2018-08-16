كأس أوروبا 2024.. لام رئيسا للجنة المنظمة في حال استضافة ألمانيا

أعلن القائد السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم فيليب لام اليوم الخميس، أنه سيتولى رئاسة اللجنة المنظمة لكأس أوروبا 2024 في حال اختيار ألمانيا لاستضافة البطولة.

وقال الدولي السابق لام، الذي حمل شارة قيادة "المانشافت" المتوج بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل: "منذ بدأت عملي سفيرا لملف ألمانيا لاستضافة بطولة أوروبا 2024، كنت أرغب دائما بتحمل مسؤوليات طويلة الأمد".

وأضاف: "الدور الجديد على رأس اللجنة المنظمة للبطولة يقدم لي فرصة مهمة للغاية للقيام بذلك، وسأبذل مع فريق العمل الخاص بالملف كل شيء ممكن في الأسابيع المقبلة لجلب البطولة إلى ألمانيا".

وسيعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) اسم الدولة المنظمة للنهائيات في 27 سبتمبر المقبل، حيث تتنافس ألمانيا وتركيا على نيل الاستضافة.

وسوف تقام بطولة أوروبا 2020 في 12 مدينة في 12 بلدا، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي والمباراة النهائية على ملعب ويمبلي في لندن.

وأعلن لام (34 عاما) اعتزال اللعب دوليا عام 2014 بعدما قاد المنتخب إلى لقبه الرابع في كأس العالم.

كما اعتزل اللعبة نهائيا في ختام الموسم الماضي، بعدما توج باللقب الثامن في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ.

المصدر: أ ف ب