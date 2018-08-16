عائلة شوماخر تنفي نقله من سويسرا إلى مايوركا

نفت المتحدثة باسم عائلة أسطورة سباقات الفورمولا1 الألماني ميكايل شوماخر الخميس نية نقل بطل العالم من سويسرا إلى مايوركا في إسبانيا وذلك تعليقا على تقرير لمجلة ليلوستريه السويسرية.

وأوردت المجلة السويسرية، الأربعاء، أن شوماخر سيترك منزله السويسري الواقع بالقرب من بحيرة ليمان حيث يرقد منذ إصابته في الرأس ودخوله في غيبوبة نتيجة حادث تزلج في ديسمبر 2013، إلى بلدة أندراتش في جزيرة مايوركا حيث اشترت زوجته كورينا فيلا رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز بمبلغ 30 مليون يورو.

وقالت المتحدثة سابين كيهم في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس: "عائلة شوماخر لا تنوي الانتقال إلى مايوركا".

وكان بطل العالم 7 مرات والنجم السابق لفريق فيراري، قد خضع لعلاج طويل إثر حادث خطير في محطة ميريبيل الفرنسية، ووضع في غيبوبة اصطناعية لستة أشهر، قبل أن ينقل من مستشفى في غرونوبل إلى منزله في مدينة غلان على ضفاف بحيرة ليمان السويسرية، وسط تكتم شديد من عائلته حول حالته الصحية منذ ذلك الحين.

وذكرت "ليلوستريه" بأن شوماخر الذي سيبلغ الـ 50 من العمر في يناير المقبل، كان يتردد خلال إجازاته على جزر الباليار قبل الحادث، وكان يقيم مع زوجته كورينا في أندراتش على يخت أو في فيلا مدربه السابق ويلي فيبر.

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ونشرت المجلة على غلافها صورة للفيلا، وتناقلت وسائل إعلام عدة في العالم النبأ استنادا إلى تقريرها الذي جاء على خلفية تصريح لرئيسة بلدية أندراتش كاتيا روارش قالت فيه "يمكنني أن أؤكد لكم رسميا أن مايكل شوماخر سيستقر في بلدتنا وكل شيء هنا في طريق الإعداد لاستقباله".

إلا أن البلدية نفت بدورها اليوم هذا الأمر، متحدثة عن "سوء فهم".

وأوردت البلدية في بيان أن ما حصل "ربما كان نتيجة سوء تفسير أو سوء فهم، ربما بسبب الترجمة"، مشيرة إلى أن رئيستها أكدت للمجلة أن عائلة شوماخر اشترت الفيلا "إلا أنها لم تقدم أي معلومة عن انتقال محتمل لمايكل شوماخر أو عائلته إلى أندراتش".

وشددت البلدية في بيانها على أن رئيستها "لا تملك أي معلومة عن هذا الأمر"، أي احتمال الانتقال، وما قالته "هو أنه في حال قررت العائلة الإقامة هنا، فنحن مستعدون لاستقبالها".

المصدر: أ ف ب