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ديميتروف ودجوكوفيتش إلى ثالث أدوار سينسيناتي

الرياضة

ديميتروف ودجوكوفيتش إلى ثالث أدوار سينسيناتي
AFP MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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تأهل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف خامسا وحامل اللقب لثالث أدوار بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بفوزه على الألماني ميشا زفيريف.

وتفوق ديميتروف على زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع:7-6 و7-5.

ويلاقي ديميتروف في الدور الثالث الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف عاشرا والمتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، والذي احتاج إلى ثلاث مجموعات لتخطي الفرنسي أدريان مانارينو، بواقع: 4-6 و6-2 و6-1. 

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كما احتاج الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا وبطل 2016 إلى ثلاث مجموعات لتخطي الروماني ماريوس كوبيل 6-7 و6-4 و6-4.

ووضع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف سادسا ووصيف بطولة ويمبلدون، حدا لمسيرة الفرنسي جيريمي شاردي بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين: 7-6 و6-2، كما أخرج البلجيكي دافيد غوفان المصنف حادي عشر الفرنسي بونوا بير بفوزه عليه 5-7 و6-4 و6-2.

وأظهر السويسري ستانيسلاس فافرينكا استحقاقه نيل بطاقة دعوة خاصة "وايلد كارد" من منظمي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الكبرى للموسم والتي تنطلق في الـ27 من أغسطس، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-4، 6-4.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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