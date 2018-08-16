ديميتروف ودجوكوفيتش إلى ثالث أدوار سينسيناتي

تأهل البلغاري غريغور ديميتروف المصنف خامسا وحامل اللقب لثالث أدوار بطولة سينسيناتي الأمريكية للتنس، بفوزه على الألماني ميشا زفيريف.

وتفوق ديميتروف على زفيريف بمجموعتين نظيفتين، بواقع:7-6 و7-5.

The Cincinnati love affair continues for @GrigorDimitrov 💙



The reigning champion wins his 6th consecutive match at #CincyTennis, moving past Mischa Zverev 7-6(5) 7-5.



Next up: Novak Djokovic pic.twitter.com/4l7HMotyK6 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 16, 2018

ويلاقي ديميتروف في الدور الثالث الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف عاشرا والمتوج الشهر الماضي بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، والذي احتاج إلى ثلاث مجموعات لتخطي الفرنسي أدريان مانارينو، بواقع: 4-6 و6-2 و6-1.

Taking flight 🦅



After a shaky start, Djokovic rallies to overcome feisty Frenchman Mannarino 4-6 6-2 6-1 and reach the round of 16 here for a *NINTH* time.#CincyTennispic.twitter.com/n7TxP3IU06 — Western & Southern Open (@CincyTennis) August 15, 2018

إقرأ المزيد

كما احتاج الكرواتي مارين سيليتش المصنف سابعا وبطل 2016 إلى ثلاث مجموعات لتخطي الروماني ماريوس كوبيل 6-7 و6-4 و6-4.

ووضع الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف سادسا ووصيف بطولة ويمبلدون، حدا لمسيرة الفرنسي جيريمي شاردي بفوزه عليه بمجموعتين نظيفتين: 7-6 و6-2، كما أخرج البلجيكي دافيد غوفان المصنف حادي عشر الفرنسي بونوا بير بفوزه عليه 5-7 و6-4 و6-2.

وأظهر السويسري ستانيسلاس فافرينكا استحقاقه نيل بطاقة دعوة خاصة "وايلد كارد" من منظمي بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الكبرى للموسم والتي تنطلق في الـ27 من أغسطس، بفوزه على الياباني كي نيشيكوري 6-4، 6-4.

المصدر: أ ف ب