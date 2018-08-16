ريال مدريد يفشل في معادلة رقم برشلونة وميلان

فشل نادي ريال مدريد الإسباني أمس الأربعاء، في معادلة رقم ناديي برشلونة وميلان الإيطالي في قائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم.

وخسر ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو 2-4 في مباراة كأس السوبر الأوروبي التي استضافتها العاصمة الإستونية تالين أمس الأربعاء.

وحافظ فريقا برشلونة وميلان على صدارة القائمة بفوزهما باللقب بواقع خمس مرات لكل منهما، بفارق لقب وحيد عن ريال مدريد.

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وجاءت في المرتبة الثالثة فرق أتلتيكو مدريد وليفربول الإنجليزي وأياكس أمستردام الهولندي بإجمالي 3 ألقاب لكل منهم.

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واحتلت المرتبة الرابعة أندية فالنسيا الإسباني ويوفينتوس الإيطالي وأندرلخت البلجيكي بواقع لقبين لكل منهما.

أما المرتبة الخامسة والأخيرة فجاءت فيها فرق بايرن ميونيخ الألماني، وزينيت سان بطرسبورغ الروسي، وإشبيلية الإسباني، وغالطة سراي التركي، ولاتسيو وبارما الإيطاليين، ونوتينغهام فورست وأستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد من إنجلترا، وبورتو البرتغالي، وستيوا بوخارست الروماني، وأبردين الإسكتلندي، وميشيلن البلجيكي، بإجمالي لقب لكل منهم.

المصدر: وكالات