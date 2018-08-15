أتلتيكو مدريد يوجه أول صفعة للملكي بعد رحيل رونالدو وزيدان

وجه أتلتيكو مدريد أول صفعة لغريمه ريال مدريد بعد رحيل هدافه كريستيانو رونالدو ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان بفوزه عليه 4-2 بعد التمديد في مباراة مشوقة في الكأس السوبر الأوروبية.

وأحرز أتلتيكو لقبه الثالث بعد 2010 و2012 على حساب إنتر الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي تواليا، وفي المرات الثلاث كان حاملا للقب الدوري الأوروبي، ليحرم جاره من تحقيق رقم قياسي بتتويجه مرة ثالثة تواليا ويسجل أربعة أهداف في مرماه للمرة الأولى في مباراة نهائية.

وخاض ريال مباراته الرسمية الأولى دون هدافه التاريخي رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، المنتقل إلى يوفنتوس الإيطالي بأكثر من 100 مليون يورو، ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان الراحل بشكل مفاجئ الربيع الماضي، إثر قيادته الفريق الأبيض إلى ثالث ألقابه المتتالية في دوري الأبطال.

بدوره، كان ريال الذي أصبح الربيع الماضي أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة 3 مرات تواليا، يمني النفس بتحقيق رقم قياسي وإحراز الكأس السوبر 3 مرات تواليا منذ انطلاقها عام 1972، علما بأنه خسرها مرتين في 1998 و2000. وعجز ريال عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مواطنه برشلونة وميلان الإيطالي (5 ألقاب).

وخاض ريال المباراة بعد تتويجه بلقب المسابقة الأولى على حساب ليفربول الإنجليزي (3-1)، وأتلتيكو بلقب المسابقة الرديفة على حساب مرسيليا الفرنسي (3-0) في مايو الماضي.

المصدر: أ ف ب