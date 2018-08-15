التشكيلة الأساسية لكأس السوبر الأوروبي بين الريال وأتلتيكو

يحتضن ملعب "لي كوك آرينا" في العاصمة الإستونية تالين، اليوم الأربعاء، مباراة كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم والتي تجمع بين قطبي العاصمة الإسبانية، ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لفريق ريال مدريد، الذي يخوض مباراة كأس السوبر بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ):

📝 Once inicial para la Supercopa de Europa. #RMSuperCuppic.twitter.com/OtVhRCRIQG — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 15, 2018

التشكيلة الأساسية لفريق أتلتيكو مدريد، الذي يخوض مباراة كأس السوبر بصفته بطلا للدوري الأوروبي (يوروبا ليغ):

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المصدر: Atleti/realmadrid/twitter