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شاهد.. إنييستا يسجل ثاني أهدافه في الدوري الياباني بطريقة "خيالية"

الرياضة

شاهد.. إنييستا يسجل ثاني أهدافه في الدوري الياباني بطريقة
vitasportivait/twitter
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واصل الإسباني أندريس إنييستا، تألقه مع فريقه الجديد فيسيل كوبي بإحرازه هدفا عالميا في مرمى المتصدر "هيروشيما"، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم في الجولة الـ22 من الدوري الياباني.

وسجل إنييستا هدفه في الدقيقة الـ17 بتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد في المقص الأيمن لحارس الضيوف بعد مراوغة متقنة لأحد المدافعين، معادلا النتيجة 1-1.

وهذا الهدف هو الثاني لإنييستا (34 عاما) مع "فيسيل كوبي"، الذي انضم إليه خلال الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من برشلونة.

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وانتهى اللقاء بين "فيسيل كوبي" وضيفه "هيروشيما" بالتعادل 1-1، ليرفع فيسيل كوبي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع بفارق 7 نقاط عن صاحبي المركزين الثاني والثالث، و16 نقطة عن هيروشيما المتصدر.

وسجل الرسام هدفه الأول في الجولة الماضية بطريقة رائعة أيضا، بعد أن تلقى تمريرة متقنة من زميله الألماني لوكاس بودولسكي، ليراوغ المدافع والحارس ويضع الكرة في الشباك الخالية.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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