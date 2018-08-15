الكشف عن الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا (صورة)

أعلن الموقع الرسمي لشركة adidas المتخصصة بإنتاج الألبسة والمعدات الرياضية، اليوم الأربعاء، عن نموذج الكرة الرسمية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018/2019.

وتتميز الكرة الجديدة بتصميم متناسق جميل يجمع اللونين الأبيض والأزرق، ويشكل اللون الأبيض النجوم التي تتميز بها بطولة التشامبيونزليغ، بينما يشكل اللون الأزرق السطوح المتعددة الأخرى.

Road to Madrid.

Introducing the new @ChampionsLeague official match ball for the 2018/19 season.#HereToCreatepic.twitter.com/EmRE6BvxNb — adidas Football (@adidasfootball) August 15, 2018

وسيبدأ دور المجموعات في دوري الأبطال في الـ18 من سبتمبر، على أن تختتم البطولة في الـ1 من يونيو عام 2019 موعد إقامة المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر: rsport.ria.ru