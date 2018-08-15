مواجهة نارية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على لقب كأس السوبر الأوروبي

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى ملعب "لي كوك آرينا" في العاصمة الإستونية تالين الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين قطبي العاصمة الإسبانية الريال وأتلتيكو على لقب كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق المباراة عند الساعة الـ22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع بين ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ"، وأتلتيكو مدريد بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، في أول مباراة لكأس السوبر الأوروبية تقام بين فريقين من مدينة واحدة.

وهذه المرة الرابعة من أصل آخر خمس نسخ يتواجه ناديان من إسبانيا، لكنها الأولى بين ناديين من مدينة واحدة وتحديدا العاصمة مدريد، وتوج ريال بلقب المسابقة الأولى على حساب ليفربول الإنجليزي 3-1، وأتلتيكو بلقب المسابقة الرديفة على حساب مرسيليا الفرنسي 3-0.

والتقى الفريقان تسع مرات في المسابقات الأوروبية، ففاز ريال 5 مرات وأتلتيكو مرتين وتعادلا مرتين، وعجز أتلتيكو حتى الآن عن الفوز على غريمه في مباراة نهائية أو إقصائه من إحدى المسابقات.

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وتميل الأفضلية التاريخية لمصلحة الريال في مباراة الليلة، ولكن أتلتيكو منذ قدوم المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في أواخر العام 2011، أصبح خصما عنيدا ولم يخسر ضد ريال سوى مرة واحدة في الدوري المحلي في آخر 10 مباريات.

ولطالما تشهد مواجهات الطرفين منافسة شرسة، خصوصا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حينما خرج ريال مدريد فائزا في نهائي نسختي 2014 بنتيجة 4-1 بعد التمديد، و2016 بركلات الترجيح.

وبعدما أصبح الميرينغي أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الجديدة 3 مرات تواليا، يريد الريال أن يكون أول ناد يحرز لقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات تواليا منذ انطلاقها عام 1972، علما بأنه خسرها مرتين في 1998 و2000، وفي حال تتويج النادي الملكي، سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم غريمه التقليدي برشلونة وميلان الإيطالي بـ5 ألقاب لكل منهما.

من جهته، يبحث أتلتيكو عن إحراز اللقب للمرة الثالثة بعد 2010 و2012 على حساب إنتر الإيطالي 2-0، وتشيلسي الإنجليزي 4-1 على التوالي.

وسيطرت إسبانيا على هذه المسابقة في السنوات الأخيرة، إذ توجت أندية الليغا 8 مرات في آخر تسع سنوات (3 لكل من برشلونة والريال و2 لأتلتيكو)، وسترفع الأندية الإسبانية ألقابها القياسية إلى 15 مقابل 9 لإيطاليا و7 لإنجلترا.

وفازت الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال أوروبا بـ23 من آخر 42 نهائي في كأس السوبر الأوروبي، في حين فازت الأندية المتوجة بلقب الدوري الأوروبي بكأس السوبر في 19 مناسبة.

المصدر: وكالات