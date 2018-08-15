ميسي يغيب عن الأرجنتين في المباريات الأربع المقبلة

قرر نجم المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني ليونيل ميسي عدم المشاركة في المباريات الودية الأربع المقبلة لمنتخب بلاده، وذلك بحسب ما كشفته وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء.

وكتبت صحيفة "كلارين" أن: "ميسي لن يعود إلى المنتخب هذا العام، وهناك شكوك بشأن مستقبله"، فيما أشار موقع "إينفوباي" إلى أن نجم برشلونة: "سيأخذ قسطا من الراحة، لكن هذا الأمر لا يعني أنه يعتزل اللعب مع المنتخب".

As if the World Cup wasn't bad enough...



Argentina are now without #Messi!



He has temporarily stepped down from the national team.



👇👇https://t.co/hOKfisF1Wdpic.twitter.com/WKYHu8AuB6 — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) August 14, 2018

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم المنتخب أن: "المدرب هو من يقول، عندما يحين الوقت، ما هو الوضع في ما يخص ميسي".

🔔 BREAKING NEWS 🔔#Messi will not be part of the Argentina national team this year #WeAreMessipic.twitter.com/UbT2lJflxP — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) August 14, 2018

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وأوكلت إلى مدرب منتخب التانغو دون 20 عاما ليونيل سكالوني وبمساعدة بابلو إيمار مهمة الإشراف على المنتخب الأرجنتيني الأول مؤقتا بانتظار إيجاد خلف لخورخي سامباولي، الذي أقيل من منصبه على خلفية المشاركة المخيبة للآمال في مونديال روسيا، حيث عانى التانغو الأمرين للتأهل عن مجموعته، ثم انتهى مشواره في ثمن النهائي على يد فرنسا (3-4) التي توجت لاحقا بلقب المونديال.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني أولى مباراتيه بقيادة سكالوني في الولايات المتحدة ضد غواتيمالا في الـ7 من سبتمبر القادم في لوس أنجلوس، وكولومبيا في 11 منه في نيويورك، في حين لم تحدد هوية المنتخبين اللذين سيلتقيهما "البيسيليستي" في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

المصدر: أ ف ب