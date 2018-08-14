ميلان يضم باكايوكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي

أعلن ناديا تشيلسي وميلان اليوم أن تيموي باكايوكو لاعب وسط النادي الإنجليزي انتقل إلى النادي الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية شراء اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما انتقل إلى ميلان مقابل خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) وسيصل المقابل إلى 35 مليون يورو إذا قرر ميلان ضمه بشكل نهائي.

📋 | @TimoeB08's to-do list in Milan:



🏥 La Madonnina Clinic ✔

🌲 Milanello Sports Centre ✔

🔬 Milan Lab ✔

🔴⚫ Becoming a Rossonero ✔#WelcomeBakayoko#weareacmilanpic.twitter.com/fh4RNAmht8 — AC Milan (@acmilan) August 14, 2018

وانضم باكايوكو إلى تشيلسي الموسم الماضي قادما من موناكو الذي التحق به في 2014. ولعب باكايوكو مع النادي اللندني 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرز خلالها هدفين.

📍 Milanello

Following the fitness tests, we can now officially and gladly say:

Welcome, @TimoeB08!

Dopo i test, adesso possiamo dirlo ufficialmente:

Benvenuto Tiémoué Bakayoko!#weareacmilan 🔴⚫ pic.twitter.com/mi9c8cCo5C — AC Milan (@acmilan) August 14, 2018

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المصدر: رويترز