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ميلان يضم باكايوكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي

الرياضة

ميلان يضم باكايوكو على سبيل الإعارة قادما من تشيلسي
acmilan/twitter
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أعلن ناديا تشيلسي وميلان اليوم أن تيموي باكايوكو لاعب وسط النادي الإنجليزي انتقل إلى النادي الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع إمكانية شراء اللاعب في نهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما انتقل إلى ميلان مقابل خمسة ملايين يورو (5.70 مليون دولار) وسيصل المقابل إلى 35 مليون يورو إذا قرر ميلان ضمه بشكل نهائي.

وانضم باكايوكو إلى تشيلسي الموسم الماضي قادما من موناكو الذي التحق به في 2014. ولعب باكايوكو مع النادي اللندني 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرز خلالها هدفين.

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المصدر: رويترز

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