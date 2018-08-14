الحكومة المصرية توافق على عودة الجماهير إلى الملاعب وتحدد الموعد

أعلن وزير الشباب المصري أشرف صبحي، الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على السماح بعودة جماهير كرة القدم لحضور المباريات بداية من أول سبتمبر المقبل بواقع 5 آلاف في كل مباراة كحد أقصى.

وتقام أغلب المباريات المحلية في مصر أمام مدرجات خالية منذ مقتل نحو 74 مشجعا في أحداث عنف أعقبت مباراة في الدوري الممتاز في بورسعيد بين الأهلي المصري البورسعيدي في فبراير 2012.

وبعد موافقة الأمن على عودة المشجعين للمدرجات في موسم 2015، شهدت أول مباراة جماهيرية كبيرة في فبراير، مقتل 22 مشجعا للزمالك، بسبب التدافع أمام استاد الدفاع الجوي بضواحي القاهرة قبل لقاء الأخير مع إنبي في فبراير.

وتسمح السلطات الأمنية في مصر بحضور عدد محدود من المشجعين في المنافسات الأفريقية والعربية للأندية، بينما يكون بوسع الجماهير حضور مباريات المنتخب المصري.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري، اليوم الثلاثاء، بينما سيتزامن أول سبتمبر مع مباريات في الجولة الخامسة من البطولة.

المصدر: وكالات