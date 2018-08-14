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شاهد.. أغرب بطاقة حمراء في تاريخ الساحرة المستديرة

الرياضة

شاهد.. أغرب بطاقة حمراء في تاريخ الساحرة المستديرة
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تلقى باتريك سكوريسكي لاعب فريق "جاستيرزيباي" بطاقة حمراء غاية في الغرابة خلال لقاء فريقه مع ضيفه "تشونيزاكا" ضمن الجولة الرابعة من الدوري البولندي للدرجة الأولى بكرة القدم.

وفي تفاصيل الحادثة، وعند الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء تجادل سكوريسكي مع أحد زملائه في الفريق بسبب فرصة ضائعة، وعلى أثر احتدام الجدال قام بدفعه، ولكن حكم المباراة كان له رأي آخر واعتبر الدفعة حركة غير رياضية، وأشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الذي خرج من الملعب مصدوما من القرار.

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وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويقبع فريق جاستيرزيباي في المركز الـ17 قبل الأخير على جدول ترتيب الدوري البولندي للدرجة الأولى بعد أربع جولات على انطلاق الدوري، وفي حوزته نقطتين عقب خسارتين وتعادلين.

المصدر: لينتا رو

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