شاهد.. عداءة إسرائيلية تخسر ميدالية في بطولة أوروبا بطريقة غاية في الغرابة !

فشلت العداءة الإسرائيلية لونا تشيمتاي في إحراز أحد المراكز الأولى في سباق 5000 م ضمن بطولة أوروبا لألعاب القوى التي استضافتها العاصمة الألمانية برلين.

وأخطأت تشيمتاي في حساب عدد اللفات، إذ توقفت عن الجري في اللفة قبل الأخيرة معتقدة أن السباق انتهى وأنها أحرزت الميدالية الفضية خلف الهولندية سيفان حسن، وتداركت الأمر بعد أن انتبهت إلى أن صاحبة المركز الأول لم تتوقف عن الجري، ولكنها تأخرت ووصلت إلى خط النهاية في المركز الرابع.

Was für ein bitterer Fehler! Lonah Chemtai Salpeter bleibt beim 5000-Meter-Lauf eine Runde zu früh einfach stehen und büßt ihre exzellente Position ein. Konstanze Klosterhalfen wird starke Fünfte. #Berlin2018pic.twitter.com/PlE131rwj6 — Sportschau (@sportschau) August 12, 2018

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المصدر: لينتا رو