تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس السوبر الأوروبي

أعلن مدرب ريال مدريد، جولين لوبيتيجي القائمة المستدعاة لمواجهة أتلتيكو مدريد، في كأس السوبر الأوروبي غدا الأربعاء، في العاصمة الإستونية تالين.

وشهدت القائمة، تواجد الوافد الجديد، ألفارو أودريوزولا، رغم أن التقارير الأخيرة أشارت إلى غيابه عن المباراة بداعي الإصابة.

ومن جهة أخرى، غاب عن قائمة الريال، اللاعب النرويجي الشاب، مارتن أوديجارد.

📝 ¡Nuestros 29 convocados para la Supercopa de Europa! #RMSuperCuppic.twitter.com/7LFy5IUaoL — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 13, 2018

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وجاءت القائمة كالتالي:



في حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان، كاسيا، لونين.



في خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريجيلون، خافي سانشيز، سيرجيو لوبيز.



في خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، ماركوس يورينتي، أسينسيو، إيسكو، سيبايوس، فيديريكو فالفيردي.



في خط الهجوم: بنزيما، بيل، لوكاس فاسكيز، بورخا مايورال، راؤول دي توماس، فينيسيوس جونيور.

المصدر: وكالات