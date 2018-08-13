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الدوري الروسي.. زينيت يهزم روبين قازان في عقر داره

الرياضة

الدوري الروسي.. زينيت يهزم روبين قازان في عقر داره
Sputnik Максим Богодвид
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حقق زينيت سان بطرسبورغ فوزا ثمينا على مضيفه روبين قازان 1-0، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

أحرز ألكسندر إيروخين هدف الفوز لـ زينيت في (د.78).

ويحتل زينيت الصدارة برصيد 9 نقاط ليبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي نقطة منذ انطلاق المسابقة في الموسم الحالي، بينما جاء روبين قازان في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الروسي برصيد 4 نقاط.

المصدر: تاس

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