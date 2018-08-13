سان جيرمان يهدي كيمبيمبي في عيد ميلاده تمديد عقده حتى 2023

أعلن نادي باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي، اليوم الاثنين، تمديد عقد مدافعه الدولي بريسنل كيمبيمبي المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال روسيا 2018 لعامين إضافيين حتى 2023.

وأتى الإعلان في يوم احتفال المدافع بعيد ميلاده الثالث والعشرين.

ونشر النادي شريطا مصورا قصيرا يظهر فيه تقديم "هدية" إلى كيمبيمبي، وهي قميص النادي كتب عليه اسمه و2023. وأرفق النادي الشريط بتعليق مميز "قصة حب بدأت عام 2005 وتستمر".

23 ans

Un sourire inégalable

De l'amour

De la passion

Une force tranquille

❤️💙 #Kimpembe2023pic.twitter.com/Cy9msEdf2m — Paris Saint-Germain 🎂 (@PSG_inside) August 13, 2018

كما نشر اللاعب عبر حسابه على "تويتر" تعليقا جاء فيه "هنا مدينتي، هنا الـ بارك العائد لي (في إشارة إلى ملعب النادي بارك دي برانس)، هنا عائلتي، معا حتى 2023 لنكتب قصتنا".

Ici c’est ma ville, ici c’est mon Parc, ici c’est ma famille, ici c’est mon club.

ICI C’3ST PARIS 🔴🔵

Ensemble jusqu’en 2023 pour écrire notre histoire 🏆 #LAFORCE#MADEINPARIS#ICICESTPARIS#KIMPEMBE2023pic.twitter.com/KfoibcYi1n — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) August 13, 2018

ويأتي كيمبيمبي الذي نشأ في نادي العاصمة الفرنسية، كخيار ثالث في قلب دفاع سان جيرمان بعد الدوليين البرازيليين تياغو سيلفا وماركينيوس.

وغاب المدافع الشاب عن المباراة الأولى للنادي في الموسم الجديد الأحد، ضد كان (3-0)، على غرار زميليه في المنتخب الحارس ألفونس أريولا والمهاجم كيليان مبابي، بسبب تأخرهم في الالتحاق بصفوف الفريق بعد مشاركتهم في المونديال الروسي الذي اختتم في 15 يوليو بفوز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة النهائية.

ويأتي الإعلان عن تمديد عقد كيمبيمبي غداة إعلان نادي شالكه الألماني توصله إلى اتفاق مع سان جيرمان، لانتقال المدافع، الشاب تيلو كيهرر (21 عاما) الذي يلعب في المركز ذاته لكيمبيمبي إلى باريس.

المصدر: أ ف ب