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وست هام يعير السويسري فرنانديش إلى فيورنتينا

الرياضة

وست هام يعير السويسري فرنانديش إلى فيورنتينا
AFP
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أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أنه أعار لاعب وسطه الدولي السويسري إديميلسون فرنانديش، إلى فيورنتينا الإيطالي لموسم واحد.

وانضم فرنانديش (22 عاما) الذي مثل سويسرا في 4 مباريات دولية، إلى وست هام في 2016 قادما من سيون السويسري بموجب عقد لأربع سنوات مقابل خمسة ملايين يورو، ولعب مع الفريق اللندني 48 مباراة حتى الآن.

وبعد قدوم المدرب التشيلي مانويل بيليغريني خلفا للأسكتلندي ديفيد مويز في مايو الماضي، نشط وست هام في سوق الانتقالات الصيفية. وأصبح على إديميلسون، ابن عم الدولي السويسري جيلسون فرنانديش، أن يخوض منافسة شديدة لحجز مكان في التشكيلة الأساسية لفريق الـ "هامرز".

وأتى إعلان إعارة إديميلسون غداة خسارة وست هام مباراته الأولى في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي، وذلك برباعية نظيفة أمام مضيفه ليفربول.

المصدر: أ ف ب

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