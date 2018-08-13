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السوبر الأوروبية... الإصابة تحرم أودريوسولا من المشاركة مع ريال

الرياضة

السوبر الأوروبية... الإصابة تحرم أودريوسولا من المشاركة مع ريال
AFP
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أكد ريال مدريد أن الإصابة ستحرم لاعبه الجديد ألفارو أودريوسولا من المشاركة في مباراة الكأس السوبر الأوروبية التي تقام الأربعاء ضد أتلتيكو مدريد، بطل الدوري الأوروبي.

وأوضح النادي المتوج بالكأس السوبر الأوروبية الموسم الماضي، و(بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة) في بيان مقتضب الاثنين، أن أودريوسولا المنتقل إلى صفوفه مؤخرا من ريال سوسييداد، يعاني "إصابة من المستوى الأول في عضلات الحالب الأيمن".

ولم يحدد ريال مدة غياب أودريوسولا (22 عاما)، لكن مشاركته الأربعاء لن تكون ممكنة في ظل هذا النوع من الإصابات العضلية، لا سيما وأن المدافع الدولي الإسباني لم يشارك في المباراتين الأخيرتين لفريقه في الكأس الدولية للأبطال ضمن استعداداته للموسم الجديد.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

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