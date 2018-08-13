نادال المتوج بتورونتو يعلن انسحابه من دورة سينسيناتي

أعلن الإسباني رافائيل نادال المصنف أول عالميا، والمتوج بدورة تورونتو الكندية الأحد، انسحابه من دورة سينسيناتي الأمريكية للتنس التي تنطلق اليوم.

وكان نادال تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بنتيجة 6-2 و7-6 (7-4) في المباراة النهائية للدورة الكندية محرزا لقبه الـ80 في مسيرته، لكنه قرر تغيير برنامجه للمحافظة على لياقته البدنية.

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وقال نادال في بيان "أنا آسف جدا لأعلن بأنني لن أشارك في دورة سينسيناتي هذا العام. السبب هو شخصي لأني أردت الاعتناء بجسدي ومحاولة البقاء في صحة جيدة كما أشعر الآن".

وتابع "أنا ممتن جدا لصديقي أندري سيلفا مدير دورة سينسيناتي الذي تفهم الوضع وما قلت له بعد اتصالي به" متمنيا النجاح للدورة بقوله "أنا واثق من أن الدورة ستصيب نجاحا وأتمنى له (مدير الدورة) وفريقه الأفضل".

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وسيكون السويسري روجر فيدرر الأعلى تصنيفا في الدورة في المركز الثاني علما بأن الأخير لم يشارك في دورة تورونتو من أجل المحافظة على لياقته البدنية.

وكان نادال ألمح إلى إمكانية انسحابه من دورة سينسيناتي بعد تتويجه باللقب في تورونتو وقال في هذا الصدد "يتعين علينا اتخاذ قرار في ما يتعلق بما سيحصل في الأسابيع الثلاثة المقبلة. هناك أيضا بطولة كأس ديفيس بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة".

وختم "ما يهمني أن ألعب، أريد التواجد في كل مكان. أعشق هذه الرياضة ولا أحبذ الغياب عن الدورات. لكن في بعض الأحيان إذا لم تتوقف من تلقاء نفسك، فإن جسدك يطالبك بذلك وبالتالي هذه هي التجربة التي أعيشها حاليا".

المصدر: أ ف ب