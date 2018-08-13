روني ينقذ فريقه الأمريكي من الهزيمة بطريقة مذهلة (فيديو)

تألق النجم الإنجليزي واين روني بشكل لافت، وقاد فريقه دي سي يونايتد للفوز على ضيفه أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم MLS اليوم الاثنين.

وتمكن روني من منع هجمة مرتدة خطرة للضيوف في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 2-2.

فعند تنفيذ ركلة ركنية لدي سي يونايتد في الثواني الأخيرة من المباراة ترك حارس الفريق مرماه من دون حماية وتوجه إلى منطقة جزاء الخصم الذي يلعب بـ10 لاعبين، لدعم فريقه على أمل تسجيل هدف الفوز، ولكن الركلة الركنية تحولت لهجمة مرتدة خطرة للضيوف.

وتمكن روني الذي كان الوحيد من لاعبي فريقه في منتصف الملعب من التقدم تجاه لاعب الفريق المنافس ومنع الهجمة بانزلاق قوي ومتقن، وانطلق بالكرة ليصنع هدف الفوز لفريقه الذي سجله الأرجنتيني لوسيانو أكوستا في الدقيقة 90+6.

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وسجل المهاجم الأرجنتيني الأهداف الثلاثة لفريقه في اللقاء (هاتريك)، لكن النجم الإنجليزي واين روني كان صاحب اللقطة الأبرز بتصديه للهجمة المرتدة وتحويلها لهدف الفوز.

المصدر: وكالات