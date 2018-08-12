"البريمير ليغ".. السيتي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على آرسنال

استهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم، بالفوز بهدفين دون رد على مضيفه آرسنال، في قمة مباريات المرحلة الأولى من "البريمير ليغ".

وافتتح الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينغ باب التسجيل للـ"السيتيزن"، في الدقيقة (14)، من تسديدة مركزة، فيما تكفل زميله البرتغالي بيرناردو سيلفا، بتسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة (64)، بعدما حول تمريرة على طبق من ذهب من الفرنسي بينجامين ميند، إلى شباك حارس آرسنال بيتر تشيك.

وبهذه النتيجة نال "السيتي"، الساعي للاحتفاظ بلقب "البريمير ليغ" للموسم الثاني على التوالي، أول ثلاث نقاط في المسابقة، بينما ظل آرسنال، الذي يبحث عن التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 2004، من دون نقاط.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة، كانت الأولى لآرسنال منذ 1996، من دون مدربه الفرنسي أرسين فينغر، الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم الماضي، وحل الإسباني أوناي إيمري بدلا منه.

المصدر: وكالات