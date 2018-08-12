شاهد.. باكورة أهداف صلاح في الموسم الجديد للبريمير ليغ

افتتح النجم المصري محمد صلاح سجله التهديفي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف في مرمى ضيفه وست هام يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب "انفيلد".

وهز النجم محمد صلاح شباك وست هام يونايتد، في الدقيقة الـ 19 من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليسرى، حولها له زميله الظهير الأيسر الإسكتلندي أندريو روبيرتسون.

يذكر أن الفرعون المصري توج بلقب هداف البريمير ليغ، في الموسم الماضي، برصيد 32 هدفا.

وضاعف المهاجم السنغالي ساديو ماني النتيجة في الوقت المحتسب بدلا عن الضائع من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من زميله جيمس ميلنر، من الجهة اليمنى.

وعاد ماني وأضاف الهدف الشخصي الثاني له والثالث للريدز، في الدقيقة الـ 53، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة بينية من زميله المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو.

واحتج لاعبو الخصم على الهدف بداعي أن المهاجم السنغالي كان متسللا.

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المصدر: RT