الاتحاد الإماراتي يعتذر عن أحداث موقعة "كوالالمبور"

اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لنظيره الماليزي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراة ودية بين منتخبي البلدين، أمس الجمعة في كوالالمبور، استعدادا لدورة الألعاب الآسيوية.

وقال الاتحاد في بيان له إن لاعب المنتخب الأولمبي محمد خلفان الحراصي، كان "المتسبب الرئيسي" في الأحداث التي رافقت المباراة، وقرر بالتالي استبعاد اللاعب من قائمة الفريق المشارك في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية (آسياد)، التي تستضيفها إندونيسيا من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل.

وفيما يلي نص بيان الاتحاد الإماراتي، كما جاء على حسابه الرسمي على موقع "تويتر":

بيان صحفي بخصوص أحداث مباراة منتخبنا الأولمبي الودية أمام نظيره منتخب ماليزيا .. pic.twitter.com/vMFVEcua3j — UAEFA (@uaefa_ae) 10 августа 2018 г.

وقام محمد خلفان الحراصي بالاعتداء بشكل غريب على أحد لاعبي منتخب ماليزيا، ليتحول الملعب لساحة معركة بين لاعبي المنتخبين، بسبب كرة مشتركة، عندما كانت ماليزيا متقدمة بهدفين نظيفين، لتتدخل الشرطة وتفض الاشتباك.

وجاءت هذه المباراة في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة ضمن فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، التي انطلقت فيها مسابقة كرة القدم، أمس الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وسيلعب منتخب الإمارات الأولمبي، ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب كل من الصين وتيمور الشرقية وسوريا.

المصدر: "twitter/uaefa_ae"