// 26.06.2018 по тикету 15478
واتفورد يكرم ضيفه برايتون بثنائية في "البريمير ليغ"
Reuters David Klein
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تغلب نادي واتفورد على ضيفه برايتون اليوم، بهدفين دون رد، في بداية مشوارهما في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".
ويدين واتفورد بالفضل في هذا الفوز، لمتوسط ميدانه الأرجنتيني روبيرتو بيرييرا، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين (35 و54).
وفي مباريات أخرى ضمن المرحلة الأولى من "البريمير ليغ"، تغلب كريستال بالاس على مضيفه فولهام بهدفين نظيفين، وبنفس النتيجة، تفوق بورنموث على ضيفه كارديف سيتي.
المصدر: GOAL24
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