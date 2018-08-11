ملعب مباراة الإمارات وماليزيا يتحول إلى ساحة "قتال" (فيديو)

تحول ملعب المباراة الودية التي جمعت بين المنتخب الأولمبي الإماراتي ونظيره الماليزي أمس الجمعة في العاصمة كوالالمبور، إلى ساحة معركة، بعدما دخل لاعبو الفريقين في اشتباك عنيف.

وأشعل اللاعب الإماراتي محمد خلفان، فتيل الأزمة، بعدما اعتدى بشكل غريب على أحد لاعبي المنتخب الماليزي، ليتحول الملعب لساحة معركة بين لاعبي المنتخبين، في مشهد مؤسف أثار تعليقات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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مشاجرة عنيفة بين لاعبي منتخب #الإمارات الأولمبي والمنتخب #الماليزي في مباراة ودية بكوالامبور. pic.twitter.com/woa8mh4KLk — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) 10 августа 2018 г.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة تدخل في إطار استعدادات المنتخبين الإماراتي والماليزي للمشاركة في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية، التي انطلقت فعالياتها أمس الجمعة في العاصمة الإندونيسية جاكارتا، إذ تعادل المنتخب الأولمبي الفلسطيني في أولى مبارياته أمام تايوان من دون أهداف، فيما فاز منتخب هونغ كونغ على لاوس بثلاثة أهداف لواحد.

المصدر: وكالات