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مارسيليا يكتسح تولوز برباعية في افتتاح "الليغ 1"

الرياضة

مارسيليا يكتسح تولوز برباعية في افتتاح
Reuters Philippe Laurenson
مارسيليا يكتسح تولوز برباعية في افتتاح "الليغ 1"
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قص نادي مرسيليا شريط افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1"، باكتساح ضيفه تولوز (4-0)، في اللقاء الذي أقيم أمس الجمعة على أرضية ملعب "فيلودروم".

وتناوب على تسجيل رباعية مارسيليا، كل من ديميتري باييت (هدفين)، في الدقيقتين (45 و62)، وفالير غيرمان (د.89)، وفلوران توفين (د.92).

وتستكمل اليوم المرحلة الافتتاحية للدوري الفرنسي بإقامة خمس مباريات، على أن تختتم غدا الأحد بثلاث، آخرها تجمع "باريس سان جرمان" حامل اللقب بـ"كاين".

المصدر: وكالات

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