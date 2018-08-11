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الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في نصف نهائي تورونتو

الرياضة

الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في نصف نهائي تورونتو
Reuters USA Today Sports
الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في نصف نهائي تورونتو
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واصل النجم الروسي الصاعد كارين خاتشانوف مشوراه الناجح في بطولة تورونتو الكندية للتنس، وبلغ المربع الذهبي بعد فوزه على الهولندي روبين هاس في الدور ربع النهائي.

وفرض اللاعب الروسي نسقه وإيقاعه على منافسه الهولندي، ليفوز بالمباراة بسهولة، بواقع (6-3 و6-1).

وسيلاقي خاتشانوف (22 عاما) في الدور نصف النهائي، المصنف أولا عالميا، الإسباني رافائيل نادال، الذي تجاوز عقبة الكرواتي مارين سيليتش، بتغلبه عليه بمجموعتين لواحدة (2-6، 6-4 و6-4).

وبوصوله إلى نصف نهائي تورونتو، ضمن نادال المشاركة في بطولة "الماسترز" نهاية الموسم الجاري، وبات أول المتأهلين إلى هذه البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تصنيف المحترفين، وستقام في لندن في الفترة بين الـ11 و الـ18 من نوفمبر المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru

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