الروسي خاتشانوف يضرب موعدا مع نادال في نصف نهائي تورونتو

واصل النجم الروسي الصاعد كارين خاتشانوف مشوراه الناجح في بطولة تورونتو الكندية للتنس، وبلغ المربع الذهبي بعد فوزه على الهولندي روبين هاس في الدور ربع النهائي.

وفرض اللاعب الروسي نسقه وإيقاعه على منافسه الهولندي، ليفوز بالمباراة بسهولة، بواقع (6-3 و6-1).

Karen Khachanov is through to his first #ATPMasters 1000 semi-final, beating Robin Haase to reach the last four at the @rogerscup.



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Let us know how far you think the 🇷🇺 will go ⬇️ pic.twitter.com/zzWKnITGcC — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 11 августа 2018 г.

وسيلاقي خاتشانوف (22 عاما) في الدور نصف النهائي، المصنف أولا عالميا، الإسباني رافائيل نادال، الذي تجاوز عقبة الكرواتي مارين سيليتش، بتغلبه عليه بمجموعتين لواحدة (2-6، 6-4 و6-4).

وبوصوله إلى نصف نهائي تورونتو، ضمن نادال المشاركة في بطولة "الماسترز" نهاية الموسم الجاري، وبات أول المتأهلين إلى هذه البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في تصنيف المحترفين، وستقام في لندن في الفترة بين الـ11 و الـ18 من نوفمبر المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru