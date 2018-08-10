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دينامو موسكو يواصل مسلسل تعادلاته (فيديو)

الرياضة

دينامو موسكو يواصل مسلسل تعادلاته (فيديو)
Sputnik
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سقط فريق دينامو موسكو في فخ التعادل أمام مضيفه أورال (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وسجل المهاجم الروماني إريك بيكفالفي، هدف التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة الـ 54، وأدرك المهاجم يفغيني ماركوف، التعادل لفريق العاصمة موسكو، قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للقاء.

وتعادل دينامو موسكو في المباراة الثالثة على التوالي، ويشغل المركز العاشر في جدول الترتيب حتى الآن، بينما حصد أورال باكورة نقاطه، في الموسم الجديد، بعد هزيمتين متتاليتين، ويحتل المركز الخامس عشر قبل الأخير.

المصدر: "twitter.com/rfpl" 

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