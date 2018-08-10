مقتل بطل للفنون القتالية المختلطة بسلاحه!

لقي بطل أوزبكستان للفنون القتالية المختلطة (MMA)، جامشيد كينجايف، مصرعه إثر شجار في الملهى الليلي "Aurum 898"، بالعاصمة طشقند.

وزار جامشيد كينجايف الملهى ليلة الأربعاء الماضي، وحاول أن يدخل معه سكينا إلى المبنى، لكن الحارس أوقفه، الأمر الذي أدى إلى نشوب شجار بينهما، ووجه المقاتل خلاله عدة طعنات بالسكين للحارس.

وفي هذه الأثناء هرع حارس آخر لمساعدة زميله فانتزع السكين من يد المقاتل وطعنه في صدره، ما أدى إلى مقتل الرياضي البالغ من العمر 25 عاما، بعد إسعافه إلى المستشفى.

المصدر: "eurosport.ru"