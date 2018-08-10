رسميا.. هيرنانديز ينتقل من الريال إلى سوسييداد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة إعارة ظهيره الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز إلى مواطنه ريال سوسييداد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأكد سوسييداد انضمام هيرنانديز، وقال في بيان: "توصل ريال سوسييداد لاتفاق مع ريال مدريد من أجل استعارة هيرنانديز".

وانضم هيرنانديز (20 عاما) لريال مدريد في الموسم الماضي، وشارك معه في 23 مباراة في كافة المسابقات، لكنه لم يجد فرصة كاملة لفرض نفسه في التشكيلة الأساسية للنادي الملكي، في ظل تألق الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

المصدر: وكالات