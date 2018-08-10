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سبارتاك موسكو يعلن تعاقده مع الفنلندي يريمينكو

الرياضة

سبارتاك موسكو يعلن تعاقده مع الفنلندي يريمينكو
@fcsm_official/Twitter.com
سبارتاك موسكو يعلن تعاقده مع الفنلندي يريمينكو
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أعلن نادي سبارتاك موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم، تعاقده رسميا مع لاعب خط الوسط الفنلندي رومان يريمينكو.

ولم يكشف الطرفان عن القيمة المالية للصفقة وعن مدة العقد. وسيرتدي يريمينكو (31 عاما) القميص رقم 26.

وابتعد يريمينكو عن المنافسات منذ إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة عامين في أكتوبر 2016، بعد اكتشاف آثار الكوكائين في عينته.

وستنتهي مدة إيقاف الدولي الفنلندي في السادس من أكتوبر المقبل، ولكنه يستطيع منذ الآن خوض التدريبات مع سبارتاك.

وكان تسيسكا موسكو آخر فريق يلعب له يريمينكو قبل إيقافه.

المصدر: sports.ru

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