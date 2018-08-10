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ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع صانع ألعاب البايرن

الرياضة

ريال مدريد يتوصل لاتفاق مع صانع ألعاب البايرن
Reuters Juan Medina
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كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد، توصلت لاتفاق مع نظيرتها في بايرن ميونيخ، لضم صانع ألعاب الفريق "البافاري"، الدولي الإسباني تياغو ألكانتارا.

وبحسب محطة "أوندا سيرو" الإذاعية الإسبانية، فإن الاتفاق يقضي بدفع الفريق الملكي ما بين 40 إلى 50 مليون دولار، مقابل الاستفادة من خدمات النجم الإسباني.

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وأشار المصدر إلى أن الريال قرر التعاقد مع ألكانتارا لتعويض الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، المنتقل حديثا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

يذكر أن ألكانتارا من خريجي أكاديمية برشلونة "لاماسيا"، ودافع عن ألوان الفريق الأول للنادي الكتالوني في عدة مباريات، قبل أن ينضم لبايرن ميونيخ عام 2012.

المصدر: sports.ru

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