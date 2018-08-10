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شاهد .. أجمل 5 أهداف للنجم محمد صلاح في البريمير ليغ

الرياضة

شاهد .. أجمل 5 أهداف للنجم محمد صلاح في البريمير ليغ
Reuters
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ينتظر عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل عام وليفربول ونجمه المصري محمد صلاح بشكل خاص، بفارع الصبر موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد من البريمير ليغ.

وتتجه أنظار عشاق النجم محمد صلاح، يوم الأحد المقبل، صوب ملعب "انفيلد"، الذي سيستضيف المباراة الأولى للريدز في الموسم الجديد مع ضيفه وست هام يونايتد.

وقدم الفرعون المصري موسما استثنائيا مع الريدز، فقد توج بلقب الهداف وأفضل لاعب في البريمير ليغ، في أول موسم له، حيث أحرز 32 هدفا في الدوري.

وفيما يلي أجمل 5 أهداف للنجم محمد صلاح في الموسم الماضي للبريمير ليغ:

المصدر: "facebook/premierleague"

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