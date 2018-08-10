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فياريال يقدم لاعبه العائد كازورلا بطريقة "ساحرة" (فيديو)

الرياضة

فياريال يقدم لاعبه العائد كازورلا بطريقة
Reuters Andrew Couldridge
فياريال يقدم لاعبه العائد كازورلا بطريقة "ساحرة" (فيديو)
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استقبل نادي فياريال الإسباني بطريقة مذهلة، لاعبه سانتي كازورلا، العائد إلى أحضان الفريق، بعدما انتهى عقده مع آرسنال الإنجليزي.

وقدم كازورلا للجماهير على أرضية ملعب "لا سيراميكا"، في حفل استعراضي مذهل، انتهى بخروج اللاعب إلى الملعب بطريقة مبهرة.

وقرر فياريال تقديم الفرصة مرة أخرى للاعبه، الذي قضى معه 4 أعوام ما بين 2007 وحتى 2011، من أجل استعادة لياقته البدنية من جديد، بعد خضوعه لـ11 عملية جراحية في قدمه اليمنى خلال دفاعه عن ألوان أرسنال.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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