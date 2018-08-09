السباحة الروسية يفيموفا تتوج بذهبية أوروبا لمسافة 50 م

أحرزت النجمة الروسية يوليا يفيموفا ذهبية سباق 50 مترا سباحة على الصدر، في بطولة أوروبا للألعاب الصيفية، التي تستضيفها مدينتا غلاسكو الإسكتلندية وبرلين الألمانية.

واحتلت يفيموفا المركز الأول، بعد أن قطعت مسافة السباق بزمن قدره (29.81) ثانية، تاركة الميدالية الفضية للبريطانية إيموجين كلارك، التي حلت في المركز الثاني بزمن قدره (30.34) ثانية، في حين ذهبت الميدالية البرونزية إلى الإيطالية أريانا كاستيليوني، التي جاءت ثالثة بزمن قدره (30.41) ثانية.

وحصدت البطلة الأولمبية يوليا يفيموفا بذلك الميدالية الذهبية الثالثة لها في هذه البطولة بعد ذهبيتي (100 و200 متر) سباحة على الصدر أيضا.

المصدر: " kp.ru"