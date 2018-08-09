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رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع الكرواتي كالينيتش

الرياضة

رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع الكرواتي كالينيتش
Reuters Alberto Lingria
رسميا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع الكرواتي كالينيتش
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم، تعاقده رسميا مع المهاجم الكرواتي، نيكولا كالينيتش من صفوف ميلان الإيطالي.

وانضم الدولي الكرواتي لصفوف "الروخي بلانكوس" بعقد يمتد لـ3 مواسم، ولم يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة، ولكن تقارير إعلامية قدرتها في حدود 20 مليون يورو.

ولم يقدم كالينيتش المستوى المنتظر منه مع ميلان في الموسم الماضي، إذ اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط، وتعقدت مهمته في الحصول على مكان أساسي في التشكيلة الأساسية للـ"الروسونيري" في الموسم الجديد، بعدما تعاقد الفريق مؤخرا مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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