مانشستر سيتي يستقطب أصغر لاعب في مونديال 2018

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد رسميا مع لاعب فريق ملبورن الأسترالي الشاب دانييل أرزاني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر نادي المان سيتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، صورة للاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاما، مؤكدا إتمام الصفقة.

وقال المدير الإداري للفريق الإنجليزي، براين ماروود: "تطور دانييل خلال فترة قصيرة من الزمن إلى أن أصبح أحد ألمع النجوم في أستراليا، وأظهر مهارات القيادة والموهبة المطلوبة لتحقيق النجاح على أعلى مستوى".

وكان أرزاني أصغر لاعب شارك في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعمر 19 عاما و163 يوما، مع منتخب بلاده، الذي خرج من دور المجموعات للمونديال.

كما أعلن المان سيتي، في سباق مع الزمن قبل إغلاق باب سوق الانتقالات الصيفية اليوم الخميس، في إنجلترا، ضم لاعب "الأسود الثلاثة" ما دون 21 عاما، لوكاس نميتشا.

المصدر: وكالات