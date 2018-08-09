 
مباشر

البايرن ينهي تحضيراته للموسم الجديد بالفوز بعشرين هدفا (فيديو)

الرياضة

البايرن ينهي تحضيراته للموسم الجديد بالفوز بعشرين هدفا (فيديو)
Reuters Wolfgang Rattay
البايرن ينهي تحضيراته للموسم الجديد بالفوز بعشرين هدفا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kmmb

أنهى بايرن ميونيخ الألماني تحضيراته للموسم الجديد بفوز كاسح على مواطنه روتاتش إيغيرن، بنتيجة قياسية قوامها عشرون هدفا مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت أمس.

وتناوب على تسجيل أهداف البايرن، كل من كومان (3 أهداف)، وروبيرت ليفاندوفسكي (3 أهداف)، وفاغنر (3 أهداف)، وفرانكزي (3 أهداف)، وتوماس مولر (هدفين)، وجيمس رودريغيز (هدفين)، وتياغو ألكانتار، وسيباستيان رودي، وجوشوا كيميتش، وفرانك ريبيري، بينما سجل فلغير، وشميدت هدفي روتاتش.

يذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة للفريق "البافاري" قبل مواجهة إينتراخت فرانكفورت الأحد المقبل، في نهائي السوبر الألماني.

المصدر: @FCBayern

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا