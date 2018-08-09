البايرن ينهي تحضيراته للموسم الجديد بالفوز بعشرين هدفا (فيديو)

أنهى بايرن ميونيخ الألماني تحضيراته للموسم الجديد بفوز كاسح على مواطنه روتاتش إيغيرن، بنتيجة قياسية قوامها عشرون هدفا مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت أمس.

وتناوب على تسجيل أهداف البايرن، كل من كومان (3 أهداف)، وروبيرت ليفاندوفسكي (3 أهداف)، وفاغنر (3 أهداف)، وفرانكزي (3 أهداف)، وتوماس مولر (هدفين)، وجيمس رودريغيز (هدفين)، وتياغو ألكانتار، وسيباستيان رودي، وجوشوا كيميتش، وفرانك ريبيري، بينما سجل فلغير، وشميدت هدفي روتاتش.

يذكر أن هذه المباراة هي الأخيرة للفريق "البافاري" قبل مواجهة إينتراخت فرانكفورت الأحد المقبل، في نهائي السوبر الألماني.

المصدر: @FCBayern