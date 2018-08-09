لوكوموتيف موسكو يضم الدولي الروسي سمولوف

أعلن نادي لوكوموتيف موسكو عبر موقعه في تويتر، تعاقده رسميا مع المهاجم الدولي الروسي فيودور سمولوف من كراسنودار.

ووقع سمولوف (28 عاما) عقدا سيدافع بموجبه خلال السنوات الأربع المقبلة، عن ألوان لوكوموتيف حامل لقب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم في الموسم الماضي.

✅ We’re delighted to announce signing of Russian National Team forward Fyodor Smolov! 🔥



Here’s his message to Lokomotiv fans 🗣#WelcomeSmolovpic.twitter.com/uayZp3tp86 — FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) 9 августа 2018 г.

وبلغت قيمة صفقة انتقال سمولوف إلى لوكوموتيف نحو 9 ملايين يورو، وسيتقاضى اللاعب راتبا سنويا يصل إلى 3 ملايين يورو.

وبدأ سمولوف، الذي شارك مع منتخب روسيا في بطولة كأس العالم الأخيرة، مشواره الكروي مع دينامو موسكو، كما دافع عن ألوان ناديي أنجي وأورال، قبل أن يحط الرحال بفريق كراسنودار عام 2015، الذي خاض معه 101 مباراة، وأحرز خلالها 64 هدفا.

على الصعيد الدولي، فقد خاض سمولوف 37 مباراة مع منتخب روسيا، وسجل 12 هدفا.

المصدر: rsport.ria.ru + sports.ru